Dirt-Biker müssen sich anmelden

Seeheim-Jugenheim.Der Dirt-Bike-Parcours der Jugendförderung der Gemeinde Seeheim-Jugenheim an der Sandstraße lädt dazu ein, Sprünge mit dem Fahrrad in der Erdhügellandschaft auszuprobieren. Aufgrund der derzeitigen Corona-Verordnungen gibt es für die Nutzung des Parcours jedoch eingeschränkte Öffnungszeiten, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus. Das Befahren ist demnach zu folgenden Zeiten möglich: montags, mittwochs und donnerstags von 13 bis 19 Uhr sowie dienstags von 13 bis 16 Uhr. Alle Radler müssen sich dazu vorab mit ihren Kontaktdaten bei der Jugendförderung registrieren.

Bei Fragen zum Dirt-Bike-Parcours: Kommunale Jugendförderung der Gemeinde Seeheim-Jugenheim, Telefon: 06257/9699428, E-Mail: matthias.itzel@seeheim-jugenheim.de. red

