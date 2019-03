Dirtbiker bieten Workshop an

Zwingenberg.Ende vergangenen Jahres gewannen die Zwingenberger Dirt-Biker, eine Abteilung des Deutschen Alpenvereins (Sektion Darmstadt-Starkenburg), den Bergsträßer Bürgerpreis und wurden als „Alltagshelden“ ausgezeichnet. Das Preisgeld haben sie in ihre Anlage, die „Bembelbahn“, investiert und laden nun Interessierte zu einem Trainingsworkshop ein.

Dieser findet am 27. April, Samstag, und 28. April, Sonntag, jeweils von 10 bis 17 Uhr statt und richtet sich gezielt an fahrradbegeisterte Kinder und Jugendliche zwischen sechs und vierzehn Jahren.

Dirt-Biken ist eine besondere Form des Moutainbiking: Mit speziellen Rädern springen die Fahrer über künstlich geformte Erdhügel. Dabei vollführen sie – je nach Können – verschiedene kunstvolle Sprünge. Ziel des Workshops ist nun das Erernen des sicheren Springens mit dem Bike. „Wir möchten den Kids die Basis des Dirtjumpens näherbringen und unser Wissen vom Sport weitergeben. Der Fokus wird auf dem sicheren Überfahren von kleinen Tables (Erdhügeln) liegen. Natürlich werden wir auch das Springen auf dem Fahrrad demonstrieren und helfen eine sichere und stabile Sprungtechnik zu entwickeln“, teilen die Dirtbiker mit.

Auf die Sicherheit der Teilnehmenden wird an diesem Wochenende großen Wert gelegt, daher findet das Training auf den ungefährlicheren Lines (Strecken) der Bembelbahn statt, bei denen keine Lücken zwischen Absprung und Landung bestehen, sodass man über sie auch hinwegrollen kann. Zusätzlich zum Fahr- und Sprungtraining werden auch grundlegende Baukenntnisse vermittelt, damit jeder nach dem Workshop weiß, wie man mit seinen Freunden einen kleinen Hügel zum Springen oder Rollen baut.

Die Betreuung des Workshops übernehmen die langjährigen Dirtjump-Experten und Erbauer der Bembelbahn Felix Ghaffar, Dominik Möller und Yannick Romswinckel. Sie setzen sich seit über zehn Jahren für die Verbreitung des Trendsports in der Region ein, 2012 wurde die „Bembelbahn“ als offizielle Dirt Bike Anlage, am Ende der Rieslingstraße in Zwingenberg, eingeweiht.

Die Kosten für den Trainingskurs betragen 40 Euro. Sie beinhalten die zweitägige Betreuung, ein Überraschungsgeschenk sowie die Verpflegung mit Obst, Getränken und einem Abschlussgrillen. Der Betrag kann am Veranstaltungs-Wochenende bar vor Ort bezahlt werden. Teilnehmende benötigen ein eigenes Dirt-Bike oder BMX sowie Helm und Schoner. as

