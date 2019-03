Diskussion über Brexit

Jugenheim.Nachdem das britische Parlament eine Verschiebung des für den 29. März vorgesehen Brexit beschlossen hat, herrscht nach wie vor Unklarheit über die Zukunft Großbritanniens – das Chaos hat sich eher vergrößert. Fragen über Fragen beherrschen das weitere Vorgehen der Briten und der Europäischen Union.

Das Forum Heiligenberg will etwas Licht in das Dunkel auf der britischen Insel bringen und hat zwei ausgewiesene Experten zur Analyse und zur Diskussion eingeladen. Nicholas Jefcoat ist Vorsitzender der Deutsch-Britischen Gesellschaft, der Journalist Thomas Kielinger lebt in London und ist profunder Kenner Großbritanniens. Moderator ist der Rundfunk-Journalist Hans Sarkowicz.

Der Brexit ist zu einer Geschichte gravierender Differenzen sowie gesellschaftlicher und politischer Polarisierungen geworden und dürfte für alle Beteiligten schwerwiegende Konsequenzen haben. Die beiden Referenten beschäftigen sich mit den Auswirkungen genauso wie mit den Fragen über die Zukunft und die Perspektiven Europas. Wobei sich die Europäische Union auch überlegen muss, was sie aus dem Brexit und dessen Folgen lernen kann. Was nun Europa?

Die Veranstaltung findet am Freitag, 29. März, ab 19 Uhr im Gartensaal auf Schloss Heiligenberg in Jugenheim statt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 22.03.2019