Diskussion über „Würde im Alter“

Zwingenberg.Am 25. September, Dienstag, 20 Uhr, kommt Dr. Daniela Sommer, Mitglied des Hessischen Landtags und gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, in den Diefenbachsaal des „Bunten Löwen“ (Löwenplatz 6) nach Zwingenberg. Mit Karin Hartmann, Landtagsabgeordnete des Bergsträßer Wahlkreises Ost, diskutiert Frau Sommer das Thema „Würde im Alter“. Durch den Abend führt SPD-Ortsvereinsvorsitzender Florian Kern. Interessierte Bürger sind willkommen.

Frau Sommer (39) ist Diplom-Pädagogin und Doktorin der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, lebt in Frankenberg (Eder) und gehört dort seit 2011 der Stadtverordnetenversammlung an. Abgeordnete im Hessischen Landtag ist sie seit Januar 2014, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD-Fraktion seit Juni 2016. Sie gehört dem Ältestenrat an und arbeitet im Ausschuss für Wissenschaft und Kunst sowie im Sozial- und Integrationspolitischen Ausschuss mit. red/Bild: SPD Hessen

