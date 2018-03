Dorferneuerung: Zuschüsse gibt’s noch bis 2019

Anzeige

Zwingenberg.Die Stadt Zwingenberg mit ihrem Stadtteil Rodau ist im Jahr 2012 ins Landesprogramm „Dorferneuerung“ aufgenommen worden. Für öffentliche und private (Um-)Bauprojekte im Dorferneuerungsgebiet, zum Beispiel die Sanierung eines Fachwerkhauses in der Altstadt von Zwingenberg, aber auch für die Modernisierung eines Gebäudes an der Alsbacher Straße, können beim Land Hessen Zuschüsse beantragt werden. Die Teilnahme des ältesten Bergstraßenstädtchens an diesem Förderprogramm endet allerdings im Jahr 2019. Erste Stadträtin Karin Rettig nutzte mit Blick auf das bevorstehende, letzte Förderjahr die jüngste Bürgerversammlung, um noch einmal Werbung für das Dorferneuerungsprogramm zu machen. Die Frist für das Beantragen von Zuschüssen endet am 30. September dieses Jahres.

Für die öffentliche Hand hat sich die Teilnahme bereits gelohnt: Bis dato wurden 824 000 Euro investiert und mit 307 000 Euro aus dem Dorferneuerungsprogramm gefördert. Die Stadt hat für die genannte Summe die Stadtbücherei ins Alte Rathaus erweitert, das Alte Amtsgericht renoviert, ein Altstadtleitbild erstellt, den Bebauungsplan Feldstraße/Bitzwiese in Rodau entwickelt und das Konzept „Besitzbare Stadt“ erarbeitet. In diesem und im nächsten Jahr erfolgt die Renovierung des Alten Rathauses in Rodau für eine Gesamtsumme von 350 000 Euro, dazu steuert das Land 117 000 Euro bei. Die Summe der privaten Investitionen, die seit 2012 im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms registriert wurden, fällt sogar noch deutlich höher aus: In Zwingenberg und Rodau haben Hausbesitzer insgesamt 3,5 Millionen Euro investiert, 500 000 Euro davon hat das Land als Zuschüsse ausgezahlt. Der Appell von Erster Stadträtin Karin Rettig an die Bürger: „Stellen Sie rasch Ihre Anträge, wenn Sie ein Objekt in einem der Dorferneuerungsgebiete von Zwingenberg oder Rodau besitzen, das Sie renovieren wollen.“ Zu beachten ist dabei: Mit der Baumaßnahme darf nicht vor der Genehmigung des Zuschussantrags begonnen werden, eine Förderung im Nachhinein ist nicht möglich.

Bauamt und Webseite helfen weiter

Fragen zur Dorferneuerung beantworten die Mitarbeiter des Bauamtes der Stadt Zwingenberg. Für eine erste Information ist auch ein Blick auf die Webseite der Kommune ratsam. Unter www.zwingenberg.de gibt es in der Rubrik „Bürgerservice“, Unterrubrik „Dorferneuerung“, viele Informationen sowie Formulare. Herunterladbar sind dort auch zwei Karten, aus denen das Zwingenberger beziehungsweise das Rodauer Dorferneuerungsgebiet hervorgeht. So kann jeder Interessent rasch feststellen, ob sein Objekt im Fördergebiet liegt. Ein Blick auf die Karten lohnt sich: In Zwingenberg ist nicht nur die Altstadt Fördergebiet, sondern auch Teile der „Nordstadt“ können profitieren.