Drachen bauen und Kanu fahren mit dem CVJM

Zwingenberg.Der Christliche Verein Junger Menschen, CVJM Zwingenberg, lädt in der ersten Woche der bevorstehenden Herbstferien erneut zu einem Ferienspielprogramm ein. Die sogenannten „Holy Days“ finden vom 5. Oktober, Montag, bis einschließlich 9. Oktober, Freitag, statt. Das Thema lautet „Rund um Zwingenberg“.

Die christliche Jugendgruppe, die einen Teil der Kinder- und Jugendarbeit innerhalb der Evangelischen Kirchengemeinde verantwortet, richtet sich mit dem Angebot an Mädchen und Jungen, die die Grundschule besuchen oder bereits in der fünften oder sechsten Klasse der weiterführenden Schule sind. Eingeladen fühlen dürfen sich nicht nur Kinder der Evangelischen Kirchengemeinde. Die Teilnahme kostet 15 Euro, für jedes weitere Geschwisterkind sind zehn Euro zu bezahlen. In dem Teilnahmebetrag sind Eintritt und Material inklusive.

Das Team um Charlotta Eichheimer, Andrea Keil und Felix Wüst bietet an den fünf Tagen jeweils von 14 bis 18.30 Uhr ein Programm an, auf dem Bastelarbeiten (Drachenbauen) genauso stehen wie ein Geländespiel. Überdies werden sich die Kinder in der Melibokushalle spielerisch bewegen, die älteren Mädchen und Jungen machen einen Ausflug und fahren dabei auch mit Kanus. Außerdem werden die Veranstalter das Programm Lego-Stadt wieder aufleben lassen.

Mit Blick auf die Coronavirus-Pandemie haben die Veranstalter ein Hygiene-Konzept entwickelt. Die Teilnehmer werden nach Alter in Zehnergruppen eingeteilt. Diesen Gruppen werden Mitarbeiter fest zugeordnet, die die Kinder an allen fünf Tagen begleiten. Die Gruppen wiederum rotieren durch alle fünf Angebote. Dabei haben sie keinen Kontakt zu anderen Kindern außerhalb ihrer Gruppe.

Die einzelnen Angebote sind räumlich voneinander getrennt und die Räume werden nach jedem Tag gereinigt. Neben der bereits genannten Melibokushalle sind deren Foyer sowie das Jugendzentrum des befreundeten CVJM Bickenbach weitere Veranstaltungsorte. Eine Verpflegung der Teilnehmer ist dem CVJM Zwingenberg nicht möglich, die Kinder sollen eigene Trinkflaschen und einen Imbiss mitbringen.

Flyer mit allen Informationen und einem Anmelde-Abschnitt wurden gestern unter anderem an der Melibokus-Grundschule verteilt. Der Flyer steht jedoch auch auf der Webseite des CVJM Zwingenberg zum Download bereit: www.cvjm-zwingenberg.de/herbst2020. Anmeldeschluss ist der 29. September. Frage beantworten Charlotta Eichheimer (Telefon: 0176/72383401), Andrea Keil (Telefon: 06251/788155) oder Felix Wüst (Telefon: 0157/88051317). red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 22.09.2020