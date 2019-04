Draußenspiele für den Wonnemonat

Zwingenberg.Mit seinen Feiertagend und den sich dadurch (möglicherweise) zu verlängernden Wochenenden lädt der Wonnemonat Mai geradezu zu Ausflügen und Feiern im Freien ein. Dabei sollte dann natürlich die richtige Unterhaltung nicht fehlen, heißt es in einer Pressemitteilung der Spielerei.

Für Pferdefreunde und Strategen

Die Mitglieder des Vereins können dazu aus einem abwechslungsreichen Vorrat von Draußenspielen wählen. Vom Pferdegeschirr für kleine Pferdefreunde bis zum Wikingerschach für Strategen auf dem Rasen wird für alle Geschmäcker etwas geboten.

Aber auch für die Freunde klassischer Brettspiele hat die Spielerei, wie in jedem Monat, Veranstaltungen zu bieten. So beispielsweise den Spieleabend am 10. Mai, Freitag, bei dem alle Spielefreunde ab 20 Uhr in die Spielerei eingeladen werden.

Die ältere Generation trifft sich weiterhin jeden Dienstag von 15 bis 17 Uhr statt im Café Klostergarten (Mehrgenerationenhaus) in der Klostergasse 5a in Bensheim zum Spielenachmittag für Jung und Alt. Diese Kooperation mit der Caritas ist im Mai auf den 7., 14., 21. und 28. des Monats terminiert.

Ausschließlich für Kinder ist die Veranstaltung „Spielen mit Kindern aus aller Welt“ gedacht, bei der ein Mitarbeiter des Vereins die Spiele erklärt und überdies die Mädchen und Jungen betreut. Die Veranstaltung findet am 14. und am 28. Mai in der Spielerei jeweils im Zeitraum von 16 bis 18 Uhr statt.

Alle diese Angebote sind kostenlos und nicht an eine Mitgliedschaft gebunden.

Die Räume der Spielerei befinden sich im ersten Stock des Alten Rathauses in Zwingenberg (Marktplatz 1) direkt über der Stadtbücherei. Besucher sind willkommen.

Mehr Informationen über die Spielerei Bergstraße gibt es im Internet. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 30.04.2019