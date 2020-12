Drei Autos in Flammen

Alsbach.Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu einem Brand geben können, vom dem am späten Donnerstagabend in Alsbach drei Fahrzeuge betroffen waren. Wie es in einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Südhessen heißt, kam es am 17. Dezember gegen 23.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Hauptstraße zu besagtem Feuer.

Dabei brannten zwei dort geparkte Fahrzeuge – ein weißer Audi und ein grauer Mazda – komplett aus. Ein dritter Wagen – ein blauer Opel – wurde nach derzeitigem Kenntnisstand leicht beschädigt. Zudem wurde eine angrenzende Hecke durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen. Ein weiteres Übergreifen der Flammen auf benachbarte Fahrzeuge konnte durch die vor Ort eingesetzte Freiwillige Feuerwehr Alsbach unterbunden werden. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

Weil eine mögliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, ist das Kriminalkommissariat 10 in Darmstadt mit den weiteren Ermittlungen betraut. Wer in diesem Zusammen verdächtige Beobachtungen gemacht hat, der wird gebeten, mit den Ermittlern unter der Rufnummer 06151/969-0 Kontakt aufzunehmen. ots

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 22.12.2020