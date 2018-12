Drei Brüder liefern sich musikalischen Wettstreit

Zwingenberg.Da marschierten sie auf die Bühne des Theaters Mobile in Zwingenberg: Adax Dörsam (Zupfinstrumente), der Rocker. Matthias Dörsam (Klarinetten, Saxofone, Flöten), der Jazzer. Und Franz-Jürgen Dörsam (Fagott), der Klassiker. Die drei Dörsam-Brüder, alle fein gezwirnt im schwarzen Frack, rissen gleich zu Beginn das Publikum mit „Bei mir bist du scheen“ von den Stühlen. Der Gewölbekeller des Alten Amtsgerichts war gut besucht und die Zuhörer absolut gespannt auf das, was ihnen noch alles geboten wird.

Nur schöne Stücke

„Wir haben nur schöne Stücke mitgebracht“, verriet der Fagottist Franz-Jürgen Dörsam, und schwärmte von den Vorzügen seines Fagotts. Mit eigenen Kompositionen, die klassische Elemente mit Komponenten des Jazz und auch des Rocks verbinden, begeisterten die Musiker das Publikum. Die drei Brüder, allesamt absolute Könner auf ihren Instrumenten, ergänzten sich perfekt. Ganz klar stellte auch der Gitarrist Adax Dörsam seine Seiteninstrumente, darunter eine klassische Konzertgitarre, eine E-Gitarre und ein neuartiges Hybrid-Seiteninstrument, eine sogenannte Zister, selbstbewusst in den Vordergrund. Und der Mann an der Klarinette, Matthias Dörsam, stand diesem Selbstbewusstsein in nichts nach.

Die meist konzertanten Arrangements ließen Assoziationen zur irischen Folklore wie auch zur chinesischen oder zur russischen Musik zu und machten Lust, bei einigen Werken direkt mitzutanzen. Alle drei Holzinstrumente bildeten eine wunderbare Harmonie und die Musiker überraschten das Publikum immer wieder mit ihrer virtuosen Spielweise, die Klänge entstehen ließ, die man den Instrumenten eigentlich gar nicht zutraute.

Amüsiert lauschten die Gäste dem Wettstreit der Dörsam-Brüder und man konnte sich gut vorstellen, wie es früher im Hause Dörsam mit der Frau Mutter am Klavier wohl zugegangen sein muss. Eine Kostprobe war mit dem Lied „O Tannenbaum“ zu hören. Oder auch beim „Säbeltanz“, der das lausbübische Temperament der drei Musiker zum Ausdruck brachte.

Eine weitere Überraschung für die Ohren des Publikums war das Pop-Arrangement, bei dem Adax der Rocker besonders seine Gitarre zum Klingen brachte und die Zuhörerschar des Trios vor die Aufgabe gestellt wurde, die Titel der Ohrwürmer aus den alten Hits der 60er und 70er Jahre herauszuhören.

Dass selbst das Fagott schlagertauglich ist, das hätten viele Gäste kaum für möglich gehalten. Egal ob „Weißt du wohin“ aus dem Filmklassiker Dr. Schiwago oder von den Beatles „Obladi-Oblada“ oder die Melodie vom Film „Der dritte Mann“: Die Gäste kannten sie alle. Beim Musikstück „Luna lacht“ wechselte der Gitarrist das Instrument und ließ die E-Gitarre die Hauptrolle übernehmen. Ganz deutlich war der Unterschied zur Konzertgitarre zu hören und der Groove-Sound dominierte die beiden anderen Instrumente. Das ließ der Fagott-Künstler natürlich nicht unkommentiert stehen und rückte die „Hackordnung“ bei der nachfolgenden Präsentation wieder zurecht. Mit „The Story of Fynn and Alfie“ wurde ein musikalisches Synonym zu „Bonnie and Clyde“ geboten, das entsprechend sanfter, zarter und verspielter daher kam.

„Mit der Klarinette, einem wohl intoniertem Instrument lässt sich die komplette Spannweite der Gefühlswelt abbilden“, versprach Matthias Dörsam und ließ sein Instrument bei einem weiteren Stück mit dem Titel „Freilach“ vor Trauer weinen, vor Freunde hüpfen, vor Sorge und Kummer seufzen und vor Wut knurren. Staunend spitzten die Konzertgäste ihre Ohren, das Temperament der Musiker wurde durch die Spielweise der einzelnen Instrumente hinreichend offenbart.

Beim „Galopp“ nach der Pause setzte das Fagott wieder deutliche Akzente und anschließend stellte der Gitarrist ein weiteres neu entwickeltes Seiteninstrument vor und widmete der „Zister“ ein Solostück mit besonders in Szene gesetztem Triangel-Einsatz. Vom Meister der barocken Klassik, Wolfgang Amadeus Mozart, stammten Teile der Komposition „Alla finestra“, die die Gäste wieder in ganz andere Sphären begleitete.

Wahre Meister

Jeder der drei Dörsam-Brüder ist ein wahrer Meister auf seinem Instrument und – egal ob klassisch europäisch, fernöstlich, russisch oder arabisch – das Publikum wurde an diesem Abend im Theater Mobile musikalisch verzaubert.

Als Zugabe arrangierte das Dörsam-Trio nach dem Hummelflug ein Rock-Medley, dass es nur so krachte. Die alten Rock-Hymnen stellten die Klarinette und auch das Fagott vor eine große Herausforderung, die mit Bravour gemeistert wurde, entsprechend anhaltend und begeistert quittierten die Zuhörer die Leistungen des Trios mit tosendem Applaus.

