Anzeige

Seeheim-Jugenheim.Die Kriminalpolizei Darmstadt sucht Zeugen, die zur Aufklärung der Ursache für den Brand dreier Fahrzeuge in Jugenheim beitragen können. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen mitteilt, musste die Feuerwehr Jugenheim in der Nacht von Sonntag auf Montag um kurz nach 2 Uhr zur Zwingenberger Straße ausrücken, wo drei Fahrzeuge brannten. Über das Feuer war die Leitstelle der Polizei Darmstadt per Notruf informiert worden.

Die unverzüglich alarmierte Feuerwehr Jugenheim konnte den Brand löschen. Es wurde niemand verletzt. Zwei Pkw wurden erheblich, einer weniger schwer beschädigt. Die Hauswand eines Wohngebäudes, an der einer der Pkw geparkt war, wurde stark verrußt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 25 000 Euro.

Erste Ermittlungen deuten als Ursache auf vorsätzliche Brandstiftung hin. Die Kriminalpolizei in Darmstadt hat in dieser Sache die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0. red