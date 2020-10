Drei Mal Quadro Nuevo

Quadro Nuevo gibt im Theater Mobile ein Zusatzkonzert. © Theater Mobile

Zwingenberg.Das Theater Mobile weist auf einen zusätzlichen Auftritt des Instrumental-Ensembles „Quadro Nuevo“ hin, das nun gleich drei Mal mit seinem Programm „Wunder-Welt Musik“ im Gewölbekeller des Alten Amtsgerichts (Obertor 1) in Zwingenberg gastieren wird. Die 20-Uhr-Vorstellungen am 29. und 30. Oktober sind bereits ausgebucht, jetzt gibt es aber am 30. Oktober noch ein Konzert ab 17.30 Uhr. In einer Pressemitteilung heißt es:

„Zu Tango und arabesken Fliegende-Teppich-Melodien lässt ,Quadro Nuevo’ gewagte Instrumental-Deutungen deutschsprachiger Volkslieder von der Bühne tönen: Seit 1996 touren die Virtuosen von ,Quadro Nuevo’ durch die Welt. Ihre Musik nährt sich von der Begegnung mit fremden Kulturen und ihren Menschen. Zurück aus der Welt, richtet ,Quadro Nuevo’ den Blick auch auf die eigene Kultur. Am Fuße der Alpen aufgewachsen, in der Welt zuhause, immer unterwegs: Die Metropolen erobert, Melodien gesucht, Bossa Nova gefunden, auf dem Balkan geswingt, im Orient gegroovt, auf Kamelen durch die Wüste, barfuß durch die Wälder, immer weiter, immer exotischer – und dann? Die weiteste Reise. Die zu den eigenen Wurzeln. Der verborgenste Schatz: der innere.

Bereichert durch all die Erfahrungen, wagt die Band in ihrem aktuellen Album ,Volkslied reloaded’ ein persönliches Experiment: Die musikalische Essenz aus den alten Liedern heraus zu destillieren. Mit junger Energie und rhythmischer Finesse den alten Weisen ihre Würde zurück zu geben. Furchtlos, beherzt - jedoch ohne Pathos. Weil sie Spaß daran haben sie zu spielen. Weil sie irgendwie zu ihnen gehören. Die Weltmusik-Künstler unternehmen eine abenteuerliche Reise in die Jahrhunderte und spüren magnetischen Klängen nach – aus ihrer Heimat und aus der ganzen Welt. Mit viel Spielfreude spannt die Kunst ,Quadro Nuevos’ einen großen verbindenden Bogen.“ red

