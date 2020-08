Drei Rohrbrüche in Folge

Alsbach/Bickenbach.Am Freitagabend kam es in Bickenbach an der Ecke Am Hintergraben/Erbsengasse zu einem Wasserrohrbruch. In der folgenden Nacht auf Samstag ereignete sich ein weiterer Wasserrohrbruch in Alsbach in der Straße Im Kellerchen – und schließlich kam es am Montagmorgen zu einem weiteren Rohrbruch in Bickenbach im Ernst-Ludwig-Weg. Die Techniker der GGEW AG arbeiteten mit Hochdruck an der Schadensbehebung. Für die Zwischenzeit wurden provisorische Wasserentnahmestellen für die betroffenen Haushalte eingeführt.

Die Rohre, bei denen der Schaden auftrat, sind Faserzementleitungen. Ein Zusammenhang zwischen den Vorfällen besteht nicht. „Für die im Rahmen der Bauausführung zwangsläufig auftretenden Beeinträchtigungen bitten wir um Verständnis“, erklärt GGEW-Netzmeister Torsten Hölzel.

„Die Versorgungssicherheit der Bürger in unserer Region hat für uns höchste Priorität. Mit Investitionen, Wartungen und Überprüfungen modernisieren und optimieren wir unsere Netze“, erklärt Uwe Sänger, Technischer Bereichsleiter und Prokurist GGEW AG.

Das Investitionsvolumen für die Strom-, Gas-, Wassernetze der GGEW AG beträgt rund acht Millionen Euro für 2020. Darüber hinaus verfügt die GGEW AG für Störungsfälle wie in Bickenbach und Alsbach-Hähnlein über einen Krisenplan, einen Bereitschaftsdienst und ein professionelles Projektmanagement. „Die notwendigen Maßnahmen zur Schadensbehebung konnten deshalb unverzüglich eingeleitet werden“, so Sänger weiter.

Rund um die Uhr erreichbar

Wer im Netzgebiet der GGEW AG eine allgemeine Störungsmeldung rund um die Energie und Wasserversorgung hat, kann sich an die Störungs-Hotline wenden. Dieser Service ist kostenfrei und rund um die Uhr erreichbar. Telefonnummer: 0800 80 30 300. red

