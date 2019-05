DRK ruft zur Blutspende auf

Zwingenberg.Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Zwingenberg weist auf die nächste Blutspende-Aktion hin, die in Kooperation mit dem DRK-Blutspendedienst Hessen/Baden-Württemberg am 14. Mai, Dienstag, veranstaltet wird. Von 17 bis 20 Uhr besteht in der Melibokushalle Zwingenberg (Melibokusstraße 5) die Gelegenheit, um Blut zu spenden. In einer Pressemitteilung heißt es dazu:

Der Blutbedarf für Notfälle und Operationen bleibt konstant hoch. Alle zwei Sekunden ist ein Mensch auf eine Blutspende angewiesen. Oft ist eine Transfusion lebensrettend. Das DRK ruft daher die Bevölkerung zum vielleicht lebensrettenden Beitrag auf.

Eine Blutspende kann bis zu drei Menschen helfen. Nach der Spende wird das Blut in seine Bestandteile getrennt. Es entstehen drei Präparate für die Patientenversorgung. Erythrozyten (roten Blutkörperchen) erhalten zum Beispiel Patienten mit akutem Blutverlust oder die an Blutarmut (Anämie) leiden. Thrombozyten (Blutplättchen) sind für die Blutstillung und Blutgerinnung verantwortlich und werden beispielsweise von Krebspatienten benötigt.

Das Plasma enthält Nährstoffe sowie Faktoren für die Blutgerinnung und wird daher zum Beispiel für Patienten mit massiven Blutverlusten oder bei Gerinnungsstörungen benötigt. Allen diesen Krankheitsbildern gemeinsam ist, dass es keine Alternative zur Bluttransfusion gibt. Blut spenden kann jeder Gesunde ab dem 18. bis zum 73. Geburtstag, Erstspender dürfen jedoch nicht älter als 64 Jahre sein. Damit die Blutspende gut vertragen wird, erfolgt vor der Entnahme eine ärztliche Untersuchung.

Die eigentliche Blutspende dauert nur wenige Minuten. Mit Anmeldung, Untersuchung und anschließendem Imbiss sollten Spender eine gute Stunde Zeit einplanen. Bitte zur Blutspende den Personalausweis mitbringen.

Übrigens: Um keinen Blutspendetermin mehr zu verpassen bietet das DRK mit der Blutspende-App die Möglichkeit, sich via E-Mail oder SMS an den Termin erinnern zu lassen. Weitere Informationen dazu gibt es auf einer entsprechenden Webseite: www.spenderservice.net

Alternative Blutspendetermine und weitere Informationen zur Blutspende sind unter der gebührenfreien Hotline 0800/1194911 und im Internet unter www.blutspende.de erhältlich. red

