Alsbach-Hähnlein.Für Donnerstag, 15. März, 20 Uhr, lädt die Arbeitsgruppe Frieden aus Alsbach-Hähnlein in den Ernst-Pasqué-Saal des „Bürgerhaus Sonne“ in Alsbach (Parkplatz hinter dem Bürgerhaus) zu einem Vortrag mit Diskussion ein. Jürgen Wagner von der Informationsstelle Militarisierung in Tübingen wird darüber referieren, ob und inwiefern sich die aktuellen Beziehungen zwischen Russland und den USA beziehungsweise der NATO auf einen neuen „Kalten Krieg“ zu bewegen, worin die Ursachen dafür liegen und wie eine Politik beschaffen sein müsste, die dieser Entwicklung erfolgreich entgegenwirken könnte.

Besondere Aufmerksamkeit wird dabei der Frage gelten, welche Rolle die Bundesrepublik Deutschland in diesen Prozessen spielt beziehungsweise spielen sollte. Jürgen Wagner ist Historiker, Politikwissenschaftler und geschäftsführender Vorstand der Tübinger Informationsstelle Militarisierung. Zudem ist er Autor zahlreicher Fachartikel zu sicherheitspolitischen Fragen, unter anderem mit den Schwerpunkten Militarisierung der EU, NATO-Osterweiterung und aktuellen Kriegen.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.