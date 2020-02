Druckverband angelegt und stabile Seitenlage geübt

Zwingenberg.Eine Premiere: In dieser Woche fand der erste gemeinsame Ausbildungsabend der Jugendgruppen aller Zwingenberger Hilfsorganisationen statt. Im Feuerwehrgerätehaus des ältesten Bergstraßenstädtchens trafen sich die Jugendfeuerwehren aus Rodau und Zwingenberg sowie die Jugendabteilung des DRK Zwingenberg – das Jugendrotkreuz –, um gemeinschaftlich zu lernen, zu üben und um sich besser kennenzulernen.

Auf dem Dienstplan stand eine Fortbildung in Erster Hilfe, die von einigen Aktiven aus der Bereitschaft des DRK Zwingenberg unter der Leitung von Vanessa Räffle durchgeführt wurde. In zwei Gruppen aufgeteilt wurde den Nachwuchshelfern aus DRK und Feuerwehr gezeigt, wie beispielsweise eine starke Blutung mittels eines Druckverbandes vorübergehend versorgt werden kann. Oder wie eine nicht ansprechbar Person in die stabile Seitenlage gedreht wird.

Natürlich wurden auch grundlegende Fragen gestellt: Zum Beispiel, welche Telefonnummer man wählen muss, um bei einem Unfall mit Verletzten oder bei einem Feuer schnelle Hilfe zubekommen. Da waren sich alle Kinder sicher: 112 !

Mobiler Behandlungsraum

Zum Abschluss bekamen die Kids der Rodauer und Zwingenberger Jugendfeuerwehr noch den großen Fuhrpark des DRK gezeigt. Sehr interessant für die Kinder war der RTW (Rettungswagen), also ein mobiler Behandlungsraum, in dem nach einem Unfall die ersten wichtigen Entscheidungen für den Patienten getroffen werden.

„Es war ein toller und für alle Beteiligten schön gestalteter Unterricht, der den Kindern großen Spaß gemacht hat“, bedankt sich Zwingenbergs Jugendwart Stefan Diefenbach beim DRK Zwingenberg „für die tolle und sehr gute Zusammenarbeit.“ red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 22.02.2020