Duo Amabile gastiert in Malchen

© Daria Baun

Seeheim-Jugenheim.Das Duo Amabile gastiert am Freitag, 14. Juni, ab 19 Uhr in der Kirche in Malchen. Die Flötistin Nina Schrader-Groschup und die Gitarristin Daria Chernysh-Baun musizieren Werke von Händel, Giuliani, Granados, Mozart, Bartok und anderen.

Nina Schrader-Groschup studierte an der Musikhochschule in Mainz bei Professor Dejan Gavric Querflöte und Orchestermusik. Sie ist freiberufliche Kammer- und Orchestermusikerin und konzertierte schon mit der Kammeroper Frankfurt, Sinfonietta Mainz, dem Hessischen Landespolizeiorchester, der Jungen Oper Rhein-Main, dem Holzbläserquintett Ars Sonoris oder dem Flötenensemble Flut Emotion.

Daria Chernysh-Baun wurde in Dnipro (Ukraine) geboren und lebt seit 2013 in Darmstadt. Sie studierte an der Glinkas Berufsfachhochschule und Hochschule in Dnipro und an der Akademie für Tonkunst in Darmstadt Gitarre solo und Kammermusik. Sie konzertiert in zahlreichen Konstellationen (darunter mit Klavier, Geige, Gesang) und tritt solistisch auf. Weiterhin ist sie Chorleite-rin und Mitglied des Chores der russischen Kapelle an der Mathildenhöhe in Darmstadt. Eintrittskarten sind an der Abendkasse ab 18.30 Uhr erhältlich. / red

