Durch Schnupperjahr steigt Mitgliederzahl

Dem TC Zwingenberg gehörten Ende 2017 insgesamt 189 Mitglieder an – 49 Frauen, 73 Männer, 67 Jugendliche und 15 passive Mitglieder. „Über das Schnupper-Angebot finden von Jahr zu Jahr mehr Personen zum Tennisclub, so dass sich auch das Mannschaftsgefüge verbessert hat“, betonte Derst.Clubhaus und Anlage saniert.

Das Clubhaus wurde im Jahr 2017 durch weiße Wandanstriche, neue Pendelleuchten sowie eine Info- und Arbeitsecke für Mitglieder und Mannschaftsführer saniert. Der Eingangsbereich der Tennisanlage erhielt eine neue Toranlage. Damit die Platzbewässerung wieder vernünftig funktioniert, wurden die Magnetventile erneuert. Für den Notfall erhielt der Defibrillator, der im Eingangsbereich der Herrendusche angebracht ist, einen neuen Akku.

Gabionenwand als Schallschutz

Durch die Verlegung der neuen Sportplatzanlage nach Westen in Richtung Tennisanlage wurde auf der Grenze eine 40 Meter lange und vier Meter hohe Gabionenwand aus Schallschutzgründen errichtet. Zudem mußte des Gerätehaus entfernt werden. Als Ersatz erhielt der Club zwei neue Garagen einschließlich einer Überdachung des Zwischenraumes. Ein Fußweganschluss mit Gehwegplatten erfolgte ebenfalls. Die Kosten der vorgenannten Aufwendungen wurden durch die Stadt Zwingenberg getragen.

Eine Reihe von sportlichen und gesellschaftlichen Veranstaltungen stand im Jahr 2017 auf dem Programm. Vor Beginn der Spielsaison wurden zwei Arbeitseinsätze durchgeführt. Dabei wurde die Platzanlage für den Mannschaftsspielbetrieb vorbereitet. Der Tag der offenen Tür mit einem Schleifchenturnier fand zum Auftakt des Spielbetriebs statt. Das Grillfest Ende Juni war mit 30 Personen gut besucht. Dieter Scholich hatte ein Doppelturnier für Jedermann ins Leben gerufen, das gut ankam. Jörg Rippert wurde als Sieger geehrt. Eine Clubmeisterschaft wurde nur bei den Herren 50+ durchgeführt. Clubmeister wurde Gaston Klinger vor Robert Fehr. Klinger wurde auch zum Spieler des Jahres gekürt Zum Abschluss seines Berichtes erinnerte Derst an die Jubiläumsfeierlichkeiten zum 45-jährigen Bestehen des TC Zwingenberg.

Sport- und Jugendwart Jan Sartorius berichtete über den Spielbetrieb. Im Berichtsjahr 2017 hatte der TC Zwingenberg zehn Mannschaften, darunter vier Jugendmannschaften, gemeldet. Zusätzlich spielte noch ein Team in der Hobby-Runde. Für die Spielsaison 2018 sind elf Mannschaften – inclusive einer Mannschaft in der Hobby-Runde – gemeldet worden. Abgemeldet wurde das Team Herren 2, neu gemeldet wurden die Mannschaften U12 männlich und Herren 50 plus .

Für das Sommer-Training im Jahr 2017 hatten sich 49 Jugendliche angemeldet, im Wintertraining waren es 39 Jugendliche. Die Trainer waren Michael Funk und Jan Sartorius. Eine weitere Trainingseinheit fand als „Tennis AG Melibokusschule“ statt.

Rechner Ralph Johann konnte der Versammlung einen fast ausgeglichenen Kassenbericht vorlegen. Nachdem die Investitionen im Jahre 2017 deutlich zurückgegangern sind, wurde nur noch ein leichtes Minus in der Kasse festgestellt. Gegenüber dem Vorjahr ist der Verlust um 90 Prozent zurück gegangen.

Ausblick auf 2018

Auch in der Vorschau zum Jahr 2018 wird mit keiner großen Investition gerechnet, so dass auch der vorgesehene Plan ausgeglichen in Einnahmen und Ausgaben vorgelegt wurde. Dieser wurde von der Versammlung genehmigt. Im Bericht der Kassenprüfer, Christel Derst und Gerd Vollmüller, wurde die Kassenführung als übersichtlich, klar und ordentlich beschrieben. Dem Antrag auf Entlastung wurde zugestimmt.

Als Wahlleiter wurde Bürgermeister Holger Habich bestimmt. Für das Amt des ersten Vorsitzenden wurde der bisherige TCZ-Chef, Klaus-Dieter Derst, bei einer Enthaltung wiedergewählt. Vorsitzende des Gesellschaftsausschusses bleibt Anja Bierschenk. Zum neuen Schriftführer wurde Frank Weber einstimmig gewählt. Der vom Vorstand eingesetzte Sportwart Christian Conrad wurde einstimmig im Amt bestätigt. Zu Kassenprüferinnen wurden Christel Derst und Helma Kramer bestimmt. red

