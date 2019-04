Eheleute Lingelbach heirateten vor 60 Jahren

Zwingenberg.Am 26. März feierten die Eheleute Elisabeth und Franz Lingelbach das Fest der Diamantenen Hochzeit (60 Jahre). Seit 1967 leben die Lingelbachs in ihrem Haus am Grenzweg in Zwingenberg. Ehefrau Elisabeth erblickte am 12. März 1937 in Eschborn das Licht der Welt, ihr Ehemann Franz am 29. Dezember 1933 in Bensheim. Als Elisabeth Lingelbach in den Sechzigerjahren in einer Gastwirtschaft in Bensheim arbeitete, lernte sie ihren späteren Ehemann kennen. Der gelernte Schreiner Franz Lingelbach arbeitete später als Verputzer und Weißbinder, musste jedoch aus gesundheitlichen Gründen in den Vorruhestand gehen. Die gelernte Einzelhandelskauffrau Elisabeth Lingelbach kümmerte sich als „Managerin eines kleinen Familienunternehmens“ um die drei Kinder des Paares. Mittlerweile ist die Familie um zwei Enkel und drei Urenkel gewachsen. Die Glückwünsche der Stadt Zwingenberg, des Kreises Bergstraße und des Landes Hessen übermittelte Stadträtin Ingrid Germann (r.). Sie überreichte dem Jubelpaar ein Frühlingsgruß in Form von Frühlingsblumen. / tn

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 01.04.2019