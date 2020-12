„Ehre, wem Ehre gebührt!“, besagt eine Redensart. Wenn jemand etwas gut gemacht hat, dann sollte er auch Dank und Anerkennung dafür bekommen. In der Geschichte von der Geburt Jesu im Lukasevangelium wird erzählt, dass die Engel Gott verherrlichen, nachdem sie den Hirten die Nachricht vom neugeborenen Messiaskind verkünden konnten: „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens.“

Der Gesang der himmlischen Chöre wird in der kirchlichen Tradition auch „Hymnus angelicus“ – der „engelhafte Lobgesang“ – genannt. Mit denselben Worten beginnt der in den Gottesdiensten gesungene oder gebetete Lobpreis Gottes, das Gloria. Das Wort ist aus dem Lateinischen und bedeutet schlicht „Ehre“.

Der biblische Engelsgesang zur Geburt Jesu wurde Anfang des 4. Jahrhunderts einem beliebten altchristlichen Hymnus vorangestellt. Heute zählt das Gloria zu den immer gleichbleibenden Texten der Messe. Gerade in der Weihnachtszeit wird es festlich intoniert. Komponisten aller Epochen haben den Lobpreis Gottes in großen musikalischen Werken umgesetzt.

Wer jemanden ehrt, der erweist seine Hochachtung und Wertschätzung. Personen, die zunehmend geachtet werden, kommen zu Ehren, der ein oder andere will in Ehren gehalten werden und so mancher fühlt sich bei Verletzungen in seiner Ehre gekränkt. Gerade „höhergestellten“ Personen scheint die eigene Ehre von großer Bedeutung zu sein. Sie kämpfen gern darum. Richter lassen sich mit „Euer Ehren“ ansprechen, um zu verdeutlichen, in ihrer Robe nehmen sie eine übergeordnete Rolle ein.

Der Engelsgesang im Weihnachtsevangelium richtet die Ehrerbietung allein auf Gott zu. Die „Glorie“ ist nach christlichem Verständnis ein alleiniges Attribut Gottes. Von ihm geht Herrlichkeit aus, die er aussendet. Dafür erhält er Dank und Anerkennung. Die Botschaft der Engel endet damit nicht, sie richten sich zugleich an die Menschen: Ihnen wird mit der Geburt Jesu Friede geschenkt. Ihnen kommt Wohlgefallen zu – ein alter Ausdruck von innerer Freude und Befriedigung aller Bedürfnisse. Die moderne „Gute Nachricht Bibel“ übersetzt den biblischen Engelsgesang mit folgenden Worten: „Groß ist von jetzt an Gottes Herrlichkeit im Himmel; denn sein Frieden ist herabgekommen auf die Erde zu den Menschen, die er erwählt hat und liebt!“

