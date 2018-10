ZWINGENBERG.Aus „Fit & Fun“ ist „Active Sports“ geworden, das Fitness-Studio in Zwingenberg wurde modernisiert und lädt nun wieder in seinen großzügigen Räumen zum Training an modernen Geräten ein. Hinter dem Studio, das an der Straße „In der Tagweide“ und damit in Nachbarschaft zum Feuerwehrgerätehaus sowie zum Tennisplatz beheimatet ist, steht nach wie vor die Fit & Fun GmbH.

Als Geschäftsführer und Personaltrainer ist Michael Walther (Foto) vor Ort. Und der baut auf ein Konzept, das sich unter der Überschrift „Mehr Muskeln – weniger Fett“ zusammenfassen lässt.

Der Profi sagt: „Es geht nicht um Smalltalk, gechillte Musik oder extra hippe Smoothies. Hier geht es einzig und allein um ehrliches, hartes Muskeltraining.“ Und das dürfe, so seine Ansage und Motivation, durchaus auch anstrengend sein. Mit seinem Trainingsangebot will Walther Interessierte quer durch alle Altersgruppen ansprechen. / thz

