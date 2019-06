Ein Ausflug für die ganze Familie

Zwingenberg.Die CDU Zwingenberg weist auf einen Familienausflug hin, den die Partei zum Ausklang der Sommerferien nicht nur für ihre Mitglieder, sondern für alle Interessierten organisiert. Termin ist der 11. August, Sonntag; Ziel ist der Erlebnispark Steinau an der Straße.

Die örtlichen Christdemokraten, die mit ihrem traditionellen Jahresausflug stets großen Zuspruch von Erwachsenen erfahren, wenden sich mit diesem neuen Angebot nicht nur, aber vor allem an Familien mit Kindern. Der Erlebnispark Steinau an der Straße am Rande des Spessarts, zwischen Hanau und Fulda, lockt mit Fahrattraktionen, vielen Spiel- und Spaß-Bewegungsstationen, Naturerlebnisbereichen und einem Streichelzoo.

In der Mittagspause wird gegrillt

Auf dem Gelände sind mehrere große Grillhütten verteilt. Eine von diesen ist für die CDU-Ausflugsgruppe reserviert. Sie dient zum einen als zentraler Treffpunkt, um von dort aus den Park auf eigene Faust zu erkunden, aber auch für eine gemeinsame Mittagspause. In der Grillhütte wird das CDU-Team zwischen 12.30 Uhr und 14 Uhr Bratwürste und Steaks grillen und in Brötchen servieren. Getränke stehen ebenfalls bereit.

Der Preis für den Ausflug beträgt 32 Euro für jede Person über einem Meter Körpergröße. Kinder unter einem Meter zahlen 15 Euro. Achtung: Viele Fahrgeschäfte dürfen erst ab mindestens einem Meter Körpergröße genutzt werden. Im Reisepreis sind die Fahrt- und Eintrittskosten, sowie das Grillgut und die Getränke für die Mittagspause enthalten. Der Startschuss zur Abfahrt mit dem Reisebus wird um 8 Uhr auf dem Melibokusparkplatz gegeben. Die Rückkehr erfolgt dort gegen 18.30 Uhr.

Anmeldungen bis 30. Juni

Anmeldungen nehmen Patrizia Germann (E-Mail: patriziagermann@aol.de, Mobil: 0171/1105522) sowie Tobias Jäger (E-Mail: jaegertobias78@gmail.com, Mobil: 0176/63883673) bis spätestens 30. Juni entgegen. „Wir freuen uns schon heute auf Ihre Anmeldungen und auf den gemeinsamen Ferienausklang“, heißt es in der Pressemitteilung der CDU abschließend. red

