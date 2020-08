Ein „Heißläufer“ setzte den Bahndamm in Brand

Zwingenberg/Rodau.Ein sogenannter „Heißläufer“ war vermutlich am Freitag zur besten Mittagessenszeit die Ursache für einen Brand am Zwingenberger Bahndamm in Höhe der Diefenbachstraße 75.

Wie stellvertretender Stadtbrandinspektor Karl-Heinz Zecher berichtet, rückte die Freiwillige Feuerwehr Zwingenberg mit 14 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen aus, um die 15 Quadratmeter in Brand geratenen Bewuchs zu löschen.

Unter einem „Heißläufer“ versteht man ein Schienenfahrzeug, bei dem sich ein Radlager stark erhitzt, manchmal ausgelöst durch eine festsitzende Bremse – dabei können Temperaturen bis zu 1000 Grad entstehen. Unter Umständen kann dann in Verbindung mit starker Trockenheit auch der Bahndammbewuchs in Brand geraten.

Auf dem Rückweg ins Feuerwehrgerätehaus am Gießer Weg wurden die ehrenamtlichen Retter von der Leitstelle Bergstraße erneut alarmiert: Im Stadtteil Rodau und dort an der Feldstraße 13 A hatten Elektrogeräte, die auf einem Pkw-Anhänger gelagert waren, Feuer gefangen. Die Feuerwehr geht von einer Selbstentzündung in Folge starker Sonneneinstrahlung aus. Eventuell hat das „Bullauge“ einer Waschmaschine wie ein Brennglas gewirkt.

Die Einsatzleitung hatte in beiden Fällen Stadtbrandinspektor Reiner Schellhaas. / mik

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 04.08.2020