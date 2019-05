Ein Kniff ins Ohr und das Vorlesen startet

„Tonies“, so nennt sich das neue Hörspiel-Angebot der Stadtbücherei für Kinder. © Tonies

Zwingenberg.Die Stadtbücherei Zwingenberg hält ein neues Angebot zum Ausleihen bereit. Die Rede ist von „Tonies“. Dabei handelt es sich um eine spielerische Form von Hörspielen.

Bekannte und beliebte Kinderhörspiele, wie beispielsweise Bibi Blocksberg, Benjamin Blümchen, Wickie oder die Olchis werden – statt mittels empfindlicher CDs, die schnell zerkratzen – per Cloud und der passenden Toniefigur mit der Toniebox abgespielt. Dieses neue digitale Audiosystem richtet sich in erster Linie an Kinder ab drei Jahren. Aber auch ältere Kinder und besonders Kinder mit motorischen Schwierigkeiten haben Spaß mit diesem einfachen System und der sehr robusten und gut gepolsterten Box.

Die Toniebox funktioniert wirklich kinderleicht. Zum Starten der Toniebox in ein Ohr kneifen, kurz warten bis die obere Fläche grün leuchtet, gewünschte Figur draufsetzen und los geht’s auch schon. Die Lautstärke lässt sich an den kleinen Ohren regulieren. Das sind diese Dreiecke oben auf der Box, im Übrigen auch die einzigen Knöpfe an dem ganzen Würfel. Laden lässt sich die Box über ein mitgeliefertes Ladekabel und ist danach auch ohne Kabel überall einsetzbar.

Die Öffnungszeiten der Stadtbücherei Zwingenberg (Marktplatz 1): dienstags von 15 bis 19 Uhr, mittwochs von 10 bis 12 Uhr, donnerstags von 15 bis 19 Uhr, freitags von 10 bis 12 Uhr sowie von 15 bis 18 Uhr und an jedem ersten Samstag im Monat von 10 bis 12 Uhr. Telefon: 06251/788292, E-Mail: buecherei@zwingenberg.de. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 22.05.2019