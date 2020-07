Ein neues Zelt für die Mädels

Zwingenberg.Die Jugendfeuerwehr Zwingenberg hat ein neues Großraumzelt. Wie Jugendwart Stefan Diefenbach berichtet, ist die Anschaffung eines neuen Zeltes immer ein besonderes Ereignis, da die Lebensdauer dieser Großraumzelte je nach Sorgfalt und Aufbewahrung zum Glück sehr lang ist. So geht meist mit einer Neuanschaffung auch eine Ausmusterung einher. „Dies war bei uns aber nicht der Fall“, so Diefenbach. „Die Ausrüstung für unsere Zeltlager ist gut in Schuss und wird auch sehr gepflegt, schließlich verbringen wir in einem Zeltlager mehre Tage in unseren Zelten oder auf Feldbetten.“

Der Grund für den Neukauf ist der große Zuwachs von weiblichen Mitgliedern in der Jugendfeuerwehr. Aktuell zählt die Jugendtruppe in Zwingenberg 17 Mitglieder, darunter sieben Mädchen. „Da die Zahl der weiblichen Mitglieder durch unsere Kindergruppe auch in Zukunft steigen wird, müssen wir uns darauf vorbereiten“, erklärt der Jugendwart.

Finanziell gesehen, ist so ein Großraumzelt immer eine große Position im Budget der Jugendfeuerwehr. Mit rund 3000 Euro Anschaffungskosten muss solch ein Kauf schon eine ganze Zeit im Voraus geplant werden. Im Rahmen einer Vereinsförderung konnte die Jugendwehr aber mit einen Zuschuss von Seiten der Stadt Zwingenberg rechnen, der die Entscheidung zum Kauf für die Feuerwehr etwas leichter gemacht hat.

Eine große Unterstützung in finanziellen Angelegenheiten für die Jugendfeuerwehr ist außerdem der Feuerwehrverein unter Leitung von Vorsitzendem Willi Dörner. „Der Vorstand unterstützt die Jugendarbeit sowie die Jugendfeuerwehr immer in allen Belangen und ist für uns eine große Hilfe und Stütze. Wenn etwas gebraucht wird, gibt es nie ein Nein – und dafür bin ich sehr dankbar“, berichtet Stefan Diefenbach. So konnte mit Hilfe des Vereins der Restbetrag für das Zelt beglichen werden.

Die Jugendfeuerwehr besucht innerhalb eines Dienstjahres in der Regel zwei Zeltlager. Meist an Pfingsten findet im Löschbezirk 1 ein „kleines“ Zeltlager mit rund 250 bis 300 Teilnehmern statt. In der ersten Woche der Sommerferien veranstaltet dann normalerweise die Kreisjugendfeuerwehrleitung in Zusammenarbeit mit einer Gastgeberstadt das Kreiszeltlager aller Jugendfeuerwehren im Kreis Bergstraße mit rund 1200 Kindern und Betreuern. Somit ist das Kreis-Zeltlager Bergstraße das größte Zeltlager in Südhessen.

In der vergangenen Woche wäre der Startschuss für das diesjährige Kreis-Zeltlager in Heppenheim auf dem dortigen Segelflugplatz gefallen. Leider mussten für die Jugendfeuerwehren sämtliche Termine bis zu den Sommerferien aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden.

Wehr muss einsatzfähig bleiben

Für nächstes Jahr wird von Seiten der Kreisjugendfeuerwehr wieder mit einem Zeltlager zu Beginn der Sommerferien geplant – schließlich soll man auch in schwierigen Zeiten positiv denken und den Spaß an der Sache nicht verlieren.

Die Zwingenberger Jugendfeuerwehr hatte sich in diesem Jahr bis März sieben Mal getroffen. Seit dem Ausbruch der Pandemie und dem damit verbundenen „Lockdown“ ist auch für die Jugendfeuerwehren zu Hause bleiben angesagt. Von Kreisbrandinspektor Steffen Luther kam in Absprache mit dem Kreisjugendfeuerwehrwart Lutz Machleid die Weisung, bis zu den Sommerferien den Dienstbetrieb in den Jugendfeuerwehren im Kreis Bergstraße ruhen zu lassen.

Die Jugendgruppen sind nicht die einzigen Abteilungen in den Feuerwehren, die mit einer Zwangspause belegt sind. Musikzüge, Kindergruppen oder die Alters- und Ehrenabteilungen sind ebenso betroffen. Auf die Frage, warum die Jugendfeuerwehr immer noch pausieren muss, obwohl anderswo beispielsweise wieder mit dem Fußball gekickt werden darf, ergibt sich eine einfache Antwort: Die Feuerwehr muss einsatzfähig bleiben.

Die Gefahr einer Infektion der aktiven Einsatzkräfte im Feuerwehrhaus ist durch so viele Aktivitäten einfach zu hoch, erläutert Stefan Diefenbach.

Deshalb wurde nach Rücksprache mit Stadtbrandinspektor Reiner Schellhaas der Dienstbetrieb bis zu den Sommerferien eingestellt, um dann die Situation neu zu beurteilen. „Also müssen wir abwarten und hoffen, dass wir mit den Übungen nach den Ferien wieder beginnen können“, betont der Zwingenberger Jugendwart. red

