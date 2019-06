Ein Stelldichein für Modelleisenbahner

Zwingenberg.Da schlugen die Herzen der Modeleisenbahnfans höher: Knapp 30 Aussteller waren auch in diesem Jahr wieder zur Trix-Express-Modelleisenbahnbörse nach Zwingenberg in die Melibokushalle gekommen. An Tischen, die in langen Reihen in der Halle aufgestellt waren, konnten die Besucher, die trotz der sommerlichen Hitze gekommen waren, nach Herzenslust die vielfältigen Ausstellungsgegenstände

...