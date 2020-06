Zwischen den Morden am Friedensnobelpreisträger Martin Luther King (gestorben 1968) und George Floyd liegen 52 Jahre. In der berühmten Rede von Martin Luther King am Lincoln Memorial 1963 heißt es unter anderem: „Ich habe einen Traum, dass meine vier kleinen Kinder eines Tages in einer Nation leben werden, in der sie nicht wegen der Farbe ihrer Haut, sondern nach dem Wesen ihres Charakters beurteilt werden.“ Wie kommt es, dass dieser Traum, der mit Barack Obama nah an der Verwirklichung war, jetzt unter den Knien eines Polizisten erstickt ist?

Es gibt Menschen, denen ihre Macht wichtiger ist, als die Träume der Menschen von Solidarität, Gemeinschaft in Verschiedenheit, Toleranz... Ein Präsident, der Hunde auf die Bürger seines Landes hetzen will, weil sie eine eigene Meinung vertreten, ist der Totengräber einer gerechten, solidarischen und demokratischen Welt. Alleinherrscher, die nur ihre eigene Meinung gelten lassen, sind der Albtraum für eine Welt, in der die Menschenrechte allen Menschen dienen.

Martin Luther King war Pastor. Er hat die Kirche als Teil der Gesellschaft verstanden, die sich für Menschenrechte, Freiheit, Gleichheit und Geschwisterlichkeit einsetzt. Das tun die Kirchen und religiösen Gemeinschaften in Deutschland häufig auch. Sie sind Teil der Gesellschaft und keine Sondergemeinschaft. Und viele Christinnen und Christen setzen sich für diese Werte ein. Sie sind nicht mehr so sehr in den Gottesdiensten der Kirche erkennbar, leisten aber „Gottesdienst“, wenn sie Gruppenstunden vorbereiten, wenn sie bei der Tafel helfen, wenn sie für Ihre Nachbarin einkaufen gehen...

Jesus hat gesagt: „An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen“ (Matthäus 7, 16). Ich habe den Traum, dass wir nach dem Charakter und nach den Taten beurteilt werden. Da kann jeder und jede zeigen, was sie oder er „drauf hat“. Bild: Privat

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 06.06.2020