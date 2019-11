Ein Welt-Rettungskurs für Anfänger

Zwingenberg.Das Theater Mobile macht auf sein Wochenendprogramm aufmerksam: Am Freitag, 15. November, 20 Uhr, gastiert im Gewölbekeller des Alten Amtsgerichts (Obertor 1) das Kabarett-Ensemble „Die Distel“ mit dem Programm „Weltretten für Anfänger – Einmal Zukunft und zurück“; am Samstag, 16. November, 20 Uhr, tritt im Mobile-Keller das Duo Claste auf und intoniert auf Violine und Akkordeon ein Crossover-Programm.

Über das von Autor Thomas Lienenlüke getextete Programm der „Distel“-Akteure – es spielen Timo Doleys, Caroline Lux und Michael Nitzel; es musizieren: Falk Breitkreuz/Stefan Schätzke, Tilman Ritter/Fred Symann – heißt es in einer Pressemitteilung:

Deutschland steht vor einer politischen Wende: Die GroKo liegt in Scherben, die Volksparteien schrumpfen, die Flüchtlingskrise hat die AfD hochgespült. Und auch wenn ihr neuer Freund Macron ihr ab und zu noch ein Küsschen gibt, so richtig lieb hat Angela Merkel niemand mehr. Sie mimt jetzt nur noch die deutsche Kanzlerin und wenn das nicht besser wird, geht sie nicht mal als historische Figur in die Geschichte ein.

Genau der richtige Zeitpunkt für „Die Distel“, eine neue Kabarett-Komödie aufzulegen. In „Weltretten für Anfänger – Einmal Zukunft und zurück“ lässt sie die Physikerin Merkel eine Zeitmaschine basteln, damit sie ihr Volk in eine sorgenfreie Zukunft katapultieren kann und so selbst doch noch Unsterblichkeit erlangt. Also ab direkt nach 2070 - eine paradiesische Zeit, in der alles vollautomatisiert, satelitengesteuert und durchgehend komfortabel zugeht.

Probelauf für die Zeitmaschine

Die Zukunftsmaschine muss allerdings erst getestet werden. Es trifft das Ehepaar Marlies und Rolf Konnewitz. Sie ist eine überforderte Grundschullehrerin in Neukölln, er hält sich als arbeitsloser Akademiker mit drei Niedriglohnjobs über Wasser. Und als ob das noch nicht schlimm genug wäre, wohnen die beiden aus Kostengründen beim Vater von Marlies, einem ebenso launischen wie cholerischen Querulanten. Die beiden fühlen sich als größte Looser der Stadt - und sagen deshalb für die Reise in die Zukunft sofort zu. Dumm ist nur, auch Papa reist ungeplant mit.

Aber die Zukunft ist super: Digitale Apparaturen assitsieren den Menschen in allem, per Körper-Chip ist unbegrenztes Shoppen möglich, es gibt schnelle Lufttaxis und Butterfahrten auf den Mond. Doch langsam bekommt die schöne neue Welt Risse. Die Computer dienen der absoluten Überwachung, Schauspieler werden als Politiker enagiert, nicht anpassbare Menschen verschwinden oder werden durch Avatare ersetzt, Europa wurde von chinesischen Investoren aufgekauft und überall herrscht Wüstenklima. Die Konnewitzens merken, es ist nicht alles Gold, was Zukunft heißt. Als sich die Schlinge um sie selbst immer mehr zuzieht, müssen sie aktiv werden, um noch zu retten, was zu retten ist. Die Welt - oder zumindest sich selbst.

