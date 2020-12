Einbrecher an Türen gescheitert

Zwingenberg.Hartnäckig versuchten Kriminelle am Wochenende in sechs Zwingenberger Gewerbebetriebe und in ein Mehrfamilienhaus am B3-Abschnitt „Pass“, Nähe Wiesenpromenade, einzubrechen. Die Täter mussten sich jedoch geschlagen geben: Sie scheiterten an den gesicherten Türen und hinterließen einen Gesamtschaden von etwa 500 Euro.

Wegen der Einbruchsversucher ermittelt jetzt die Dezentrale Ermittlungsgruppe (DEG) der Polizei. Wer zwischen Samstag, 23.15 Uhr, und Sonntagmorgen, 10.30 Uhr, entsprechende Beobachtungen gemacht hat, der wird gebeten, sich mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen. Telefon: 06251/8468-0. ots

