Einbrecher auf der Kompostanlage

Alsbach-Hähnlein.Die Kompostierungsanlage „An der Quelllache“ rückte im Zeitraum zwischen Samstag, 13 Uhr, und Sonntag, 15.30 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen mitteilt, hatten sich in dem genannten Zeitraum Unbekannte gewaltsam Zutritt zu der Anlage unweit der Kläranlage des Abwasserverbands Alsbach, Zwingenberg, Hähnlein verschafft und mehrere Schränke durchwühlt. Mit dem dort aufgefundenen Werkzeug machten sich die Kriminellen dann an den Büroräumen zu schaffen. Neben diversem Werkzeug erbeuteten sie mehrere hundert Euro.

Wer Hinweise geben kann oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, der wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden. ots

