Einbrecher erbeuteten Schmuck

Bickenbach.Die kurze Abwesenheit des Wohnungsinhabers reichte ungebetenen Besuchern am späten Sonntagabend aus, um eine Kellerwohnung eines Mehrfamilienhauses an der Hügelstraße in Bickenbach heimzusuchen und Beute zu machen.

Wie es in einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Südhessen heißt, verschafften die Täter sich in der Zeit zwischen 21 und 21.30 Uhr gewaltsam über einen separaten Kellereingang Zutritt zu den Wohnräumen und suchten nach Wertgegenständen. Mit Schmuck, den sie aus einem Schrank entwendeten, suchten sie im Anschluss das Weite. Dabei verursachten sie rund 500 Euro Sachschaden. Der Wert ihrer Beute wiederum dürfte weitaus höher zu beziffern sein.

Sachdienliche Hinweise werden von der Darmstädter Kriminalpolizei (Kommissariat K 21/22) unter der Telefonnummer 06151/9690 entgegengenommen. ots

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 27.08.2019