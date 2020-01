Einbrecher scheitern am Tresor

Zwingenberg.In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, um kurz nach 3 Uhr, hebelten drei Unbekannte mit einem Brecheisen die Zugangstür zu einem Einkaufsmarkt an der Platanenallee auf und drangen in das Gebäude ein. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen mitteilt, gelangten die Kriminellen in die Büroräume und versuchten dort vergeblich einen Tresor aufzuflexen. Im Lager des Marktes wurden

...