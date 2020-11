Einbrecher scheitern an Eingangstür

Bickenbach.Glücklicherweise erfolglos ist der Einbruchversuch in ein Mehrfamilienhaus an der Berliner Straße in Bickenbach geblieben. Wie das Polizeipräsidium Südhessen berichtet, haben Zeugen am Montag gegen 11 Uhr Hebelspuren an der Eingangstür entdeckt und die Polizei alarmiert. Der an der Tür verursachte Schaden wird auf rund 100 Euro beziffert. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe der Polizei in Pfungstadt ist mit dem Fall betraut und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang möglicherweise verdächtige Personen beobachten konnten. Wer sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung unter der Rufnummer 06157/9509-0 in Verbindung zu setzen. ots

