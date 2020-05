Einbrecher stahlen Alkohol

Alsbach-Hähnlein.Mehrere Flaschen alkoholischer Getränke haben unbekannte Täter in der Zeit zwischen Dienstag, 23.30 Uhr, und Mittwoch, 14 Uhr, aus einem Restaurant an der Bahnhofstraße in Alsbach mitgehen lassen. Wie das Polizeipräsidium Südhessen mitteilt, haben die Täter sich gewaltsam Zugang zum Kellerraum der Lokalität verschafft. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe der Polizei in Pfungstadt nimmt unter der Rufnummer 06157/95090 sachdienliche Hinweise entgegen. ots

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 15.05.2020