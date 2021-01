Einbrecher stahlen Bargeld

Alsbach.Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der „Alten Bergstraße“ in Alsbach ist am Mittwoch in der Zeit zwischen 11 und 19.45 Uhr von Einbrechern heimgesucht worden. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen berichtet, gelangten die Täter durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in die Räume, um dort nach Wertgegenständen zu suchen. Sie wurden fündig und entwendeten Bargeld. Mit ihrer Beute machten sie sich in unbekannte Richtung davon. Die Kriminalpolizei in Darmstadt ermittelt und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen. ots

