Einbrecher stahlen Schmuck

Alsbach.Die Abwesenheit von Bewohnern eines Mehrfamilienhauses „Am Katharinenberg“ in Alsbach haben bislang noch unbekannte Täter in der Zeit zwischen Donnerstag (10.) und Montag (14.) ausgenutzt und sich gewaltsam Zugang zu zwei Wohnungen verschafft. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen jetzt mitteilt, waren die Hausbesitzer am Montag gegen 13.30 Uhr zurückgekehrt und hatten den Schaden entdeckt. Sofort informierten sie die Polizei.

Nach ersten Erkenntnissen haben die Kriminellen eine Terrassentür des Anwesens aufgehebelt. Auf der Suche nach Wertgegenständen brachen die Täter zudem die Eingangstür einer Kellerwohnung auf. Mit ihrer Beute, bei der es sich um Schmuck handelt, flüchteten sie unerkannt.

Das Kommissariat 21/22 der Darmstädter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und nimmt unter der Rufnummer 06151/969-0 sachdienliche Hinweise entgegen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht haben, der wird gebeten, sich zu melden. ots

