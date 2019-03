Einbrecher stahlen Tablet und Handy

Zwingenberg.Einen Tablet-Computer und ein Handy wurden am Samstag aus einem Haus an der Annastraße in Zwingenberg gestohlen. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen mitteilt, schlugen die bis dato noch unbekannten Täter am Abend – zwischen 19 und 22 Uhr – eine Scheibe ein, um ins Haus eindringen zu können. Die Kriminellen durchsuchten die Räume des Anwesens vom Keller bis ins Obergeschoss und nahmen die genannten elektronischen Geräte im Wert von mehreren hundert Euro mit.

Wer am Tatabend verdächtige Personen oder Autos im Bereich der Annastraße bemerkt hat, der melde sich bitte bei der Kriminalpolizei (Kommissariat 21/22) in Heppenheim unter der Telefonnummer: 06252/7060, heißt es abschließend in dem Zeugenaufruf. ots

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 13.03.2019