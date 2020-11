Einbrecher stehlen Tasche und Geld

Zwingenberg.Eine Handtasche sowie Bargeld haben Einbrecher am Dienstag dieser Woche aus einem Haus an der Straße „Am Markstein“ erbeutet. Wie die Polizei berichtet, hat sich die Tat in dem Doppelhaus zwischen 16 und 21 Uhr ereignet. Die Täter brachen für ihr kriminelles Vorhaben die Terrassentür auf. Der Gesamtschaden wird auf etwa 900 Euro geschätzt.

Wer Hinweise zu dem Einbruch geben kann, der soll sich unter der Telefonnummer 06252/7060 an das Kommissariat 21/22 in Heppenheim wenden. ots

