Einbrecher suchten Tresore

Alsbach-Hähnlein.Im Zeitraum zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen haben Unbekannte in der Sandwiesenstraße im Alsbach-Hähnleiner Ortsteil Sandwiese die Büros einer Firma aufgebrochen. Sie waren offenbar auf der Suche nach Bargeld und hängten sogar Bilder ab, um versteckte Wandtresore aufzuspüren, heißt es in einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Südhessen, in der es weiter heißt: Die Einbrecher mussten nach derzeitigem Ermittlungsstand allerdings unverrichteter Dinge wieder abziehen, hinterlassen aber einen Sachschaden von etwa 400 Euro.

Zeugen gesucht

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen. ots

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 18.03.2019