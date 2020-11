Einbruch in die Schuldorf-Kantine

Seeheim-Jugenheim.Ungebetene Besucher sind in der Zeit zwischen Freitagabend und Montag gewaltsam in die Kantine des Schuldorfs in der Gemeinde Seeheim-Jugenheim eingedrungen.

Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen berichtet, haben die Täter mit einer Steinplatte ein Fenster des entsprechenden Gebäudes eingeworfen und sich auf diesem Weg Zugang zu den Räumen verschafft. Nach ersten Erkenntnissen haben sie eine Geldkassette entwendet. Der verursachte Schaden wird bislang auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Die Dezentrale Ermittlungsgruppe der Polizei in Pfungstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06157/9509-0 entgegen. ots

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 10.11.2020