Einbruch in Pizzeria

Rodau.Auf eine Gaststätte in Rodau hatten es bislang noch unbekannte Täter bei einem Einbruch in der Zeit von Mittwoch auf Donnerstag abgesehen.

Gegen 12.30 Uhr am Donnerstag verständigten Zeugen die Polizei und teilten mit, dass Kriminelle ab 3 Uhr am Vortag in den Gastraum des Anwesens in der Zwingenberger Straße eingedrungen waren.

Bensheimer Polizei ermittelt

Im Inneren der Pizzeria wurden diverse Schränke geöffnet und nach derzeitigen Erkenntnissen Wechsel-Münzgeld aus einer Kasse gestohlen. Mit ihrer Beute suchten die Täter anschließend unerkannt das Weite, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06251/84680 bei der Polizei in Bensheim zu melden. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 04.01.2020