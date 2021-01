Einbruchsserie in Zwingenberg möglicherweise aufgeklärt

Zwingenberg/Darmstadt.Die Polizei hat in der Nacht zum Montag einen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, unter anderem für eine Einbruchsserie in Zwingenberg verantwortlich zu sein. Er soll einer Diebesbande angehören, der auch zwei am vergangenen Mittwoch festgenommene Männer zugerechnet werden.

Der 23-Jährige wurde nach Polizeiangaben dabei erwischt, wie er sich in Gundernhausen an mehreren Fahrzeugen zu schaffen machte. Eine Anwohnerin hatte dies beobachtet und die Polizei gerufen. Der Mann soll zuvor bereits in der Nacht zum Samstag Fahrzeuge in Wembach-Hahn durchwühlt haben.

Dem 23-Jährigen werden über 30 Taten im Kreis Darmstadt-Dieburg sowie eine Einbruchsserie Mitte Januar in Zwingenberg vorgeworfen. Er sei auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt einem Haftrichter vorgeführt und ins Gefängnis eingewiesen worden, heißt es im Polizeibericht weiter..

