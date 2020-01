Einbrüche in Lager und Gaststätte

Alsbach-Hähnlein.Einbrüche in eine Lagerhalle und in eine Gaststätte in der Gemeinde Alsbach-Hähnlein wurden der Polizei am Samstagmorgen angezeigt. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen berichtet, gelangten die Täter auf bislang unbekannte im Ortsteil Sandwiese in eine an der Sandwiesenstraße gelegene Lagerhalle. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie aus dem Gebäude einen Tresor, Geld sowie Fahrzeugschlüssel im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro. Die Tatzeit kann bis Freitagabend zurückliegen.

Große Silbermünze entwendet

In der Weilerstraße brachen Einbrecher in der Zeit zwischen 2 und 10.20 Uhr eine Tür zu einer Vereinsgaststätte auf. Allem Anschein nach hatten es die Eindringlinge auf mehrere Dosen eines Energiedrinks, Spirituosen sowie eine große Silbermünze abgesehen. Anschließend flüchteten die Täter mit ihrer Beute unerkannt. Der dabei entstandene Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf über 1000 Euro.

Zeugen dieser Taten werden gebeten, sich bei den Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Pfungstadt zu melden (Telefon: 06157/95090). ots

