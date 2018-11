Eine dreiste Lüge und ihre fatalen Folgen

Zwingenberg.Novembertage, die Geschichte machten: Am 11. November 1918 ging der Erste Weltkrieg mit dem unerwarteten Waffenstillstand von Compiegne zu Ende. Noch wenige Tage zuvor war zur Zeichnung der neunten Kriegsanleihe als letzte Kraftanstrengung für einen aussichtslosen Sieg aufgefordert worden. Zeitgleich liefen bereits insgeheim ernsthafte Bemühungen der Reichsregierung, um einen Waffenstillstand auf der Basis der Friedensinitiative des amerikanischen Präsidenten Thomas Woodrow Wilson zu erreichen, nachdem auch die Oberste Heeresleitung vor einem unmittelbar bevorstehenden militärischen Zusammenbruch gewarnt hatte.

Noch während der Verhandlungen plante die Marineführung eine finale Entscheidungsschlacht gegen die britische Flotte. Als das unter den Matrosen bekannt wurde, kam es zu massenhaften Befehlsverweigerungen. Der Kieler Matrosenaufstand wurde zum Fanal einer das ganze Land erfassenden revolutionären Bewegung, die das alte monarchische System in wenigen Tagen zusammenbrechen ließ. Die Grundlage für eine neue deutsche Demokratie, die nicht allzu lange dauern sollte.

Warnung für die Zukunft

„An diesen euphorischen Novembertagen war das Scheitern der Weimarer Republik nicht absehbar“, so Gernot Scior in Zwingenberg. Auf Einladung des Förderkreises Kunst und Kultur referierte der ehemalige Lehrer und Lokalhistoriker über die Hintergründe und Folgen des ersten industriell geführten Massenkriegs der Weltgeschichte. Mit der Kapitulation Deutschlands am 11. November endete ein Weltenbrand, der sich 1914 innerhalb weniger Wochen ausgebreitet hatte. Millionen Menschenleben hatten die Militärs des Kaisers für ihre Weltmachtträume verheizt. Ein dunkles Kapitel in den Geschichtsbüchern, und eine Warnung für die Zukunft:

„Nationalismus bedeutet Egoismus. Wir alle müssen am Frieden mitarbeiten“, betonte Scior im Alten Amtsgericht, wo er abschließend für eine Festigung der Europäischen Union plädierte. Eine Idee, die Europa die längste Friedensperiode seiner Historie geschenkt hat.

Soldaten- sowie Arbeiter- oder Bauernräte übernahmen in den ersten beiden Novemberwochen in fast allen deutschen Städten die Führung. Sie forderten Frieden, Demokratie und Abdankung des Kaisers sowie der übrigen Herrscher in Deutschland. Auch in Südhessen keimte die Revolution. Der Matrosenaufstand wirkte dabei wie ein Streichholz an der Zündschnur. Mit rasender Geschwindigkeit breitete sich die Bewegung über Deutschland aus und erfasste nach den Soldaten bald auch die Arbeiter. Die monarchistische Ordnung und mit ihr der alte Obrigkeitsstaat brach zusammen.

Eisige Stimmung

Noch am 8. November war die Stimmung weitaus eisiger. In einem Salonwagen mitten im Wald beim nordfranzösischen Compiègne baten die Deutschen um einen Waffenstillstand. Die Bedingungen, die der französische General formulierte, kamen einer Kapitulation gleich. Am 10. lautete die Schlagzeile: „Der Kaiser hat abgedankt“. Die Oberste Heeresleitung unter Erich von Ludendorff und Paul von Hindenburg hatte nach dem letzten Vorstoß bis kurz vor Paris im Frühjahr 1918 nichts mehr in Reserve. „Dann muss Deutschland eben zu Grunde gehen“, war die Antwort Ludendorffs auf die Nachfrage von Prinz Max von Baden.

Entlastendes Märchen

Die unrühmliche Kapitulation überließen sie den Zivilisten und erfanden die entlastende Mär vom „Dolchstoß“, den die „Novemberverbrecher“ in den Rücken des „im Felde unbesiegten“ deutschen Heeres gestoßen hätten. „Ein böses Vorzeichen für die neue Republik“, so Gernot Scior in Zwingenberg. Eine dreiste Lüge mit fatalen Folgen für die Akzeptanz der jungen Demokratie. Und während Foch im Wald den Deutschen die Rechnung vorlegte, beschloss ein österreichischer Gefreiter, Politiker zu werden, die Schmach der Niederlage zu tilgen und 20 Jahre später einen weiteren Weltkrieg zu entfachen. Der November 1918 war eine Zäsur – für Deutschland, für das hessische Großherzogtum, und auch für Darmstadt. Das Großherzogtum verwandelte sich in eine Republik: Gewerkschaftsrechte wurden anerkannt, das Verhältnis- und Frauenwahlrecht sowie der Acht-Stunden-Tag eingeführt. Dank des zur Besonnenheit mahnenden Sozialdemokraten Heinrich Delp habe die Revolution einen gänzlich unblutigen Verlauf genommen, so Scior. Gleich geblieben war die existenzielle Not der Bevölkerung. Die letzten Kriegsjahre gingen mit Engpässen bei der Lebensmittelversorgung einher. Breite Schichten verarmten. Die medizinische Versorgung war schlecht. Die Machtübernahme durch den Arbeiter- und Soldatenrat in Hessen zielte auf einen breiten Konsens aller politischen und gesellschaftlichen Gruppen. Im Vordergrund stand das Bemühen, die Handlungsfähigkeit staatlicher Organe sicherzustellen. So konnten in Darmstadt blutige Unruhen wie in Berlin oder im Rheinland verhindert werden, führte der Referent aus.

In Bensheim und Auerbach

Auch in Bensheim organisierte ein Arbeiter- und Bauernrat eine Kundgebung in der städtischen Anlage. Ähnliches passierte in Auerbach. In Deutschland wurde die Mehrheit dieser Selbstverwaltungsorgane von der SPD und USPD (Unabhängige Sozialdemokratische Partei) dominiert. Zunächst auf die Verbesserung der sozialen Situation konzentriert, entwickelten sie bald weiter reichende politische Zielsetzungen. Der SPD-Politiker Gustav Noske stellte sich in Kiel an die Spitze des Arbeiter- und Soldatenrates. Es gelang ihm, die revolutionäre Bewegung zu mäßigen und letztlich zu neutralisieren. Ergebnis war die Weimarer Republik als Kompromiss zwischen den revolutionären Forderungen und der bürgerlichen Kräfte. „Die Räte haben ein Abgleiten ins Chaos verhindert“, so Scior. Ihre Bedeutung beim Übergang zur Republik sei daher nicht zu unterschätzen.

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 27.11.2018