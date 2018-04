Anzeige

Zwingenberg.Das Duo „Café del Mundo“ gastiert am 21. April, Samstag, ab 20 Uhr, mit seinem Programm „Dance of Joy“ im Theater Mobile. In der Pressemitteilung der Veranstalter heißt es über Auftritt im Gewölbekeller des Alten Amtsgerichts (Obertor 1): „Freude ist wie die Sonne, die durch die Wolken bricht. Sie ist wie frischer Wind um die Nase, Wärme auf der Haut und Farbe im Grau des Alltags. Und sie ist in jedem Augenblick nur einen Wimpernschlag entfernt. Ihre Wohnung ist die Schönheit des Details, und ihr Gewand ist die Einfachheit. ,Dance of Joy’ ist eine Ode an die pure Daseinsfreude, quicklebendig, frisch und funkelnd – komponiert und gespielt von zwei Künstlern, die für pure Musik stehen. Jan Pascal und Alexander Kilian sind zusammen ,Café del Mundo’, das poetisch-virtuose Flamencogitarren-Duo mit der magischen Aura. In ihrem neuen Album ,Dance of Joy’ erzählen sie auf ihren Instrumenten von Himmel, Erde und vom Leben, von Träumen, Mut und Paradiesgärten – und begeistern mit purer Spielfreude.“

Eintrittskarten gibt es im Copyshop Zwingenberg (Darmstädter Straße 10, Telefon: 06251/7707660), Kartenreservierungen sind per E-Mail an: theater@mobile-zwingenberg.de möglich. Die Abendkasse öffnet jeweils eine Stunde vor Vorstellungsbeginn. red