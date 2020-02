Eine Wolke und ein schiefer Baum

Zwingenberg.Die Freiwillige Feuerwehr ist in den vergangenen Tagen zu drei Einsätzen in Zwingenberg und Rodau ausgerückt, wie stellvertretender Stadtbrandinspektor Karl-Heinz Zecher im Rahmen einer (Zwischen-)Bilanz zurückblickt:

Anfang Februar Februar rückten acht Einsatzkräfte unter Leitung von Stadtbrandinspektor Reiner Schellhaas mit vier Fahrzeugen zum Firmengebäude der SurTec GmbH aus, wo die Brandmeldeanlage Alarm geschlagen hatte. Wie Zecher berichtet, waren im Keller Tanks befüllt worden. Dabei hatte sich eine Wolke gebildet, die die Brandmeldeanlage ausgelöst hatte. Die Mitarbeiter hatten bereits für eine Belüftung gesorgt und wurden von der Feuerwehr bei der Kontrolle der Räume unterstützt. Nach einer halben Stunde konnten die ehrenamtlichen Retter wieder abrücken. Für die Mitarbeiter der SurTec hat Zecher ein dickes Lob: „Vorbildlich war es, dass alle Mitarbeiter auf dem für solche Notfälle angeordneten Sammelplatz standen, als wir kamen.

In der Sturm-Nacht, in der „Sabine“ mehr oder minder stark tobte, wurde das Duo Schellhaas/Zecher dann um 2.46 Uhr nach Rodau zu einem schief stehenden Baum alarmiert. Vor Ort waren auch die Kollegen der Rodauer Feuerwehr unter Einsatzleitung von Wehrführer Thomas Schneider. Die „Rorrer“ sicherten den Baum mit Spanngurten und sorgten so dafür, dass er nicht umfallen konnte.

Und in der vergangenen Woche unterstützten die Zwingenberger Kameraden dann den Rettungsdienst, der einer an Diabetes leidenden Seniorin zu Hilfe eilen wollte – die Frau lag aufgrund eines Zuckerschocks bewusstlos in ihrer Wohnung und die Feuerwehr musste die Tür öffnen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 17.02.2020