Einen humorvollen Freund und guten Ratgeber verloren

Rodau.Wolfgang Albrecht ist tot – der langjährige Kommunalpolitiker, Feuerwehrmann und Akteur im Verschönerungsverein Rodau ist am 13. Mai im Alter von 77 Jahren gestorben. Der am 8. Oktober 1942 in Bensheim geborene Albrecht hinterlässt seine Ehefrau Ursel, mit der er am 8. Juli 2017 das Fest der Goldenen Hochzeit feierte, seine Töchter Kirsten und Stefanie sowie zwei Enkelkinder.

Nach der Schule absolvierte Wolfgang Albrecht eine Ausbildung zum Industriekaufmann bei der Bensheimer Papierfabrik Wilhelm Euler, durchlief dort viele Stationen und qualifizierte sich zum Industriefachwirt weiter. Am Ende seiner Berufslaufbahn war er 49 Jahre lang in derselben Firma tätig und arbeitete bis zu seinem Ruhestand als Verkaufsleiter Inland.

In seiner Freizeit war der Gartenliebhaber Wolfgang Albrecht auch überaus vielfältig ehrenamtlich engagiert. Von September 1985 bis März 2001 machte er als Mitglied des Ortsbeirats von Rodau Lokalpolitik für seinen Lebensmittelpunkt. Von 1989 bis 1993 tat er das als Ortsvorsteher des einzigen Zwingenberger Stadtteils, später dann als stellvertretender Ortsvorsteher. Albrecht kandidierte stets auf der Liste der SPD, blieb aber parteilos.

Gründungsmitglied des VVR

Wolfgang Albrecht war auch Gründungsmitglied des Verschönerungsvereins Rodau. Von 1979 bis 1990 war er dessen Vorsitzender, danach stellvertretender Vorsitzender. In diese Zeit fallen acht Teilnahmen am Wettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden“, stets mit guten Resultaten. Mehrfach stieg Wolfgang Albrecht in verschiedenen Rollen in die Bütt bei den legendären Fasnachtsveranstaltungen der Dorfverschönerer. Für seinen Einsatz würdigte ihn der VVR-Vorstand mit dem Titel Ehrenvorsitzender. Die amtierende Vorsitzende Christiane Weiß trauert: „Sein freundliches und humorvolles Wesen wird uns sehr fehlen.“

Ehrenamtlich eingesetzt hat sich Wolfgang Albrecht auch für die Freiwillige Feuerwehr Rodau, der er seit 1977 angehört hatte. Er war Mitglied der Einsatzabteilung und schied im Rang eines Hauptfeuerwehrmannes aus der aktiven Wehr aus. Bis zu seinem Tod bekleidete er das Amt des Sprechers der Alters- und Ehrenabteilung. Thomas Schneider, Wehrführer und stellvertretender Vorsitzender des Feuerwehrvereins, über die Vita von Albrecht als Brandschützer:

Start in der Werksfeuerwehr

Wolfgang Albrecht begann seine Feuerwehrlaufbahn im Jahre 1973 bei der Werksfeuerwehr seines Arbeitgebers, der Papierfabrik Euler in Bensheim. Im März 1977 trat er dann in die Freiwillige Feuerwehr Rodau ein, bei der er bis zum 8. Oktober 2002 seinen ehrenamtlichen Dienst in der Einsatzabteilung leistete.

Seine Grundausbildung machte er im Jahr 1982 in Bensheim und war bis 1984 im Dienstgrad eines Feuerwehrmanns tätig. Am 20. Januar 1984 wurde er dann zum Oberfeuerwehrmann und am 30. Januar 1987 zum Hauptfeuerwehrmann befördert.

Als Sprecher der Alters- und Ehrenabteilung, in die er im Jahr 2002 wechselte, wirkte er bis zu seinem Tod im Feuerwehrausschuss und im Vorstand des Feuerwehrvereins der Feuerwehr Rodau mit, welchem er auch schon in den Jahren 1979 bis 1994 angehörte.

Im Mai 1998 wurde ihm das Silberne Ehrenzeichen am Bande für 25-jährige aktive Mitgliedschaft in der Einsatzabteilung verliehen und seit Januar 2015 war er Träger des Ehrenzeichens des Bezirksfeuerwehrverbandes Hessen Darmstadt in Silber für 40 Jahre Mitgliedschaft in der aktiven Abteilung der Feuerwehr Rodau.

Auch im Feuerwehrverein war Wolfgang Albrecht eine große Stütze. Als Getränkewart sorgte er zehn Jahre für das Wohl der Kameraden, war Mitglied in Festausschüssen und schrieb die Chroniken und Reden an Jubiläumsfesten.

Seit 2002 war er auch der Glückwunschüberbringer des Feuerwehrvereins und besuchte Vereinsmitglieder an runden Geburtstagen und anderen Jubiläumsfesten, wie zum Beispiel Silberhochzeiten. Er war stets auf dem Laufenden und wusste genau, wann wer welches Fest hat. Auch diese Aufgabe hat er bis zum Schluss ausgeführt.

Thomas Schneider: „Mit all diesem Engagement hat er die Freiwillige Feuerwehr Rodau maßgeblich mitgeprägt und war stets ein guter Berater für junge und alte Kameraden. Mit ihm verlieren wir nicht nur einen lieben Kameraden, sondern auch einen Freund.“

Ehrenbrief und Ehrenplakette

Das ehrenamtliche Engagement von Wolfgang Albrecht für Politik und Gesellschaft würdigte das Land Hessen 1992 mit dem Ehrenbrief; die Stadt Zwingenberg wiederum zeichnete ihn 1996 mit ihrer Ehrenplakette aus. mik

