Eine Menge Spaß hat es trotzdem allen gemacht: Den Hobby-Krämern, die ab den frühen Morgenstunden ihre Tische und Pavillons aufbauten und der Kundschaft, die zum Stöbern, Quatschen und Feilschen teilweise von weiter her angereist kam.

Den Ruf, einer der schönsten Flohmärkte in der Umgebung zu sein, hat sich die Zwingenberger Schnäppchenmeile auf jeden Fall zu Recht verdient. Die historische Altstadt mit Marktplatz und Stadtpark bildet eine einmalige Kulisse. Und das Angebot an brauchbaren und nützlichen Alltagsdingen sowie durchaus bemerkenswerten Unikaten, skurrilen Fundsachen und Ramsch vom Dachboden war auch dieses Mal ernorm groß. Wenn man so will: Es gab nichts, was es nicht gibt!

Beutelchen für 5 Euro, gefüllt mit original Haifischzähnen, beispielsweise. Ein Sammler und Jäger aus der Groß Gerauer Gegend hat tausende ähnlicher Fossilien im so genannten Mainzer Becken, einer ehemals subtropischen Region, aufgespürt. 3,5 Millionen Jahre sollen die Hacker alt sein, so sagt er voller Inbrunst und Überzeugung. Oder hunderte von unterschiedlichen Ledermustern in allen nur erdenklichen Farben und Qualitätsstufen. Ein Polsterer hat sie aus seiner früheren beruflichen Tätigkeit übrig behalten und gab Interessenten - „es kommen ausschließlich Frauen“ - wertvolle Tipps zur Verarbeitung und Vernähung: „Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.“ gs

© Bergsträßer Anzeiger, Sonntag, 22.07.2018