Einführung in die Smartphone-Nutzung

Zwingenberg.Das Familienzentrum Zwingenberg (FamizZ) des Vereins Zwingenberger Pro Kind weist auf einen Kurs mit dem Titel „Smartphones – Kluge Alleskönner“ (Kursnummer: FE 001/Grundkurs I). Kursleiterin Alexandra Becker wendet sich mit diesem Angebot an Erwachsenem, insbesondere Angehörige der Generation 60 plus, die bereits ein Smartphone besitzen. Der Kurs umfasst vier Einheiten und findet am 2., 9., 16. und 23. September, jeweils montags von 9.30 bis 11.45 Uhr statt. Veranstaltungsort ist der Vereinsraum des Alten Amtsgerichts (Obertor 1) in Zwingenberg. Die Kursgebühr beträgt 79 Euro plus fünf Euro für Kopien. In der Kursbeschreibung heißt es:

Keine Vorkenntnisse erforderlich

„Lernen Sie, wie ein Smartphone Ihren Alltag erleichtern kann. Tauschen Sie mit Freunden und Familie weltweit Bilder aus und bleiben Sie kostengünstig in Verbindung. Anhand praktischer Beispiele werden folgende Themen behandelt: Grundlegende Bedienung, wichtige Einstellungen, Kontakte erstellen, Internetzugang per WLAN, mobile Daten einrichten, Fotos und Videos aufnehmen, Fotogalerie, Fotos versenden, E-Mails auf dem Smartphone, Sprachsteuerung und Sicherheitseinstellungen. Bitte bei der Anmeldung die Marke und das Modell angeben und zum Kurs vollständig aufgeladen mitbringen. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich.“

Anmeldungen und weitere Informationen im Familienzentrum Zwingenberg im Alten Amtsgericht (Obertor 1), Telefon: 06251/8690494, E-Mail: info@famizz.de, Bürozeiten: dienstags und freitags von 9 bis 11 Uhr. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 22.08.2019