Einsatz für Zwingenberg und Europa

Zwingenberg.Gesine Frank ist tot – die FDP-Stadtverordnete starb am 1. Mai nach schwerer Krankheit im Alter von 79 Jahren. Die am 27. Oktober 1940 in Frankfurt als Gesine Ramm geborene Kommunalpolitikerin wuchs in Zwingenberg auf, wo ihr Vater Hugo Ramm sich für die SPD engagierte. Über viele Jahre hinweg – von 1969 bis 2001 – war die gelernte Buchhändlerin für Buchhandlungen und Verlage unter anderem als

...