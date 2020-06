Einsatzfahrzeug kehrt als Oldtimer zurück

Seeheim.Die Freiwillige Feuerwehr Seeheim konnte jetzt einen „alten Bekannten“ begrüßen: Ein historisches Löschgruppenfahrzeug kehrte wieder an seinen alten Standort Seeheim zurück.

Das Feuerwehrauto – Typ LF 8-TS der Marke Faun mit einem Fahrzeugaufbau des Firma Magirus – wurde am 7. Februar 1964 offiziell in Dienst gestellt und kostete seinerzeit rund 35 000 Mark. Es war das erste Fahrzeug der Seeheimer Wehr, das auch mit Atemschutzgeräten ausgerüstet war. Zweites Novum war die Ausstattung mit Sprechfunk, so dass eine drahtlose Sprechverbindung zum Gerätehaus oder von dort zum Fahrzeug möglich war. Diese Funkanlage war damals mit Kosten von rund 5000 Mark verbunden..

Neben diesem Fahrzeug verfügte die Seeheimer Wehr seinerzeit noch über ein Löschgruppenfahrzeug der Marke Borgward mit einem Aufbau der Firma Metz, das 1953 in Dienst gestellt worden war, sowie über ein Kleinlöschfahrzeug der Marke Tempo Matador, das die Wehr im Jahr 1958 erhielt.

Bis zum Juli 1995 leistete das jetzt zurückgekehrte Löschfahrzeug bei der Seeheimer Wehr einen überaus zuverlässigen Einsatzdienst, bevor es dort altersbedingt ausgemustert werden musste und zunächst der gemeindlichen Jugendpflege zur Verfügung gestellt und dort als Spielmobil genutzt wurde. Seitens der Gemeinde wurde das Fahrzeug dann aber im Jahr 2007 verkauft und seine Spur verlor sich.

Anfang Mai dieses Jahres wurden zwei Mitglieder der Einsatzabteilung der Feuerwehr Seeheim durch Zufall im Internet auf diesen Oldtimer, der dort zum Verkauf angeboten wurde, aufmerksam. Schnell bestand bei der Vereins-und Wehrleitung Einigkeit darüber, Verhandlungen mit dem Verkäufer für einen Ankauf des immer noch fahrtüchtigen Fahrzeuges aufzunehmen. Zahlreiche begeisterte Spender aus dem Bereich der der Seeheimer Feuerwehr unterstützten die Aktion bisher finanziell. Weitere Spendenzusagen stehen im Raum. Somit stand in kurzer Zeit eine unerwartet stolze Summe für einen Ankauf des Fahrzeuges zur Verfügung und zudem stehen durch die Spendenbereitschaft zusätzlich auch noch finanzielle Mittel für die erforderliche Wiederinstandsetzung des Fahrzeugs bereit. Und nun war es soweit: Eine kleine Delegation reiste an den Fahrzeugstandort nach Hannover, um das Fahrzeug zu begutachten. Noch am selben Tag konnte ein angemessener Kaufpreis ausgehandelt und das Fahrzeug erworben werden. Jetzt wurde der Oldtimer am Feuerwehrstützpunkt angeliefert und dort – wegen der Coronavirus-Pandemie – allerdings ur von einem kleinen Kreis in Empfang genommen werden.

Noch viel Arbeit

„Wir freuen uns sehr, dass wir dieses Fahrzeug wieder hier im Hause haben. Unser großer Dank gilt allen Spendern, die diese Wiederbeschaffung finanziell erst möglich gemacht haben, natürlich aber auch den beiden Kameraden, die auf dieses Fahrzeug erst aufmerksam geworden sind, so dass die Sache hierdurch ins Rollen kam“, so die gemeinsame Aussage des Vorsitzenden des Feuerwehrvereins Robert Zeißler und des Wehrführers Jens Ramge.

Viel Arbeit wartet nun auf das Instandsetzungsteam, bevor das Fahrzeug wieder in neuem Glanz erstrahlen wird. Wer für das Projekt spenden möchte: Zweckgebundene Spenden an die Seeheimer Feuerwehr sind willkommen (IBAN: DE1650 8900 0000 3713 1903, BIC:GENODEF1VBD, Stichwort „Historisches LF 8 Faun/Magirus“). Spender erhalten eine Spendenquittung. Klaus Kraft

